Энергосистема Украины выстояла и осталась целостной после последней атаки РФ — Шмыгаль

Январь, 17 в 17:36

Энергосистема Украины выстояла, осталась целостной и управляемой после последней ракетной атаки России 14 января.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Потерпели повреждения объекты генерации: 1 блок тепловой электростанции на Востоке и 8 блоков тепловых электростанций на Западе нашей страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия. Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме. Что заставляет каждый день, начиная с 15 января, применять аварийные отключения, — сказал он.

В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы. Каждый день правительство работает над тем, чтобы в Украину поступало больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для ликвидации повреждений.

Сейчас смотрят

– В энергетической отрасли чувствуем постоянную поддержку иностранных друзей и наших партнеров. В частности, на средства Фонда поддержки энергетики Украины планируем закупить энергооборудование на сумму свыше €100 млн. Из последних поступлений — это 45 электростанций резервного питания от Азербайджана и мощные генераторы для Черниговщины, предоставленные Японией, — добавил Шмыгаль.