Енергосистема України вистояла та залишилась цілісною після останньої атаки РФ – Шмигаль

Січень, 17 в 17:36

Енергосистема України вистояла, залишилася цілісною та керованою після останньої ракетної атаки Росії 14 січня.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджені три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення, – сказав він.

У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня уряд працює над тим, щоб в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень.

Зараз дивляться

– В енергетичній галузі відчуваємо постійну підтримку іноземних друзів і наших партнерів. Зокрема, за кошти Фонду підтримки енергетики України плануємо закупити енергообладнання на суму понад €100 млн. З останніх надходжень – це 45 електростанцій резервного живлення від Азербайджану та потужні генератори для Чернігівщини, надані Японією, – додав Шмигаль.