Решение предоставить Украине тяжелое вооружение присылает “четкое сообщение” Путину – Клеверли
Правительство Британии решило отправить в Украину тяжелое вооружение, включая танки, чтобы дать российскому диктатору Владимиру Путину “действительно четкое сообщение” о международной поддержке Киева.
Об этом во вторник, 17 января, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли.
Он добавил, что Путин должен понимать, что у Британии будет “стратегическая выдержка”, чтобы стоять рядом с Украиной, пока “работа не будет выполнена”.
Клевери объяснил, что поддержка Украины партнерами постоянно переоценивается. В течение войны она развивалась – в прошлом году речи о танках и тяжелой артиллерии не было.
– Теперь мы признаем, что им нужна способность сильно сражаться на Востоке и Юге, – сказал он в комментарии CNN.
Клеверли не стал прогнозировать будущую военную поддержку, но отметил, что она как развивалась, так и неизбежно продолжит это делать.
– Сообщение, которое мы посылаем Путину и, откровенно говоря, всем желающим наблюдать, состоит в том, что мы взяли на себя обязательство поддерживать украинцев, пока они не победят. Это то, что им нужно, чтобы проделать работу. Это то, что мы собираемся поставить. И мы снабжаем современной тяжелой военной техникой и боеприпасами, чтобы они могли должным образом защищаться, – сказал министр.
По его словам, Путин должен понимать, что у Британии будет стратегическая выдержка, чтобы держаться с Украиной до завершения войны.
– Так что лучшее, что он может сделать, чтобы сохранить жизнь своих войск, – это признать, что мы будем держаться с украинцами, пока они не победят, и довести эту войну до завершения и добросовестно сесть за стол переговоров, а не такие перформативные вещи, которые он делал до сих пор, – резюмировал Клеверли, добавив, что такие действия лидера РФ спасли бы жизнь и деньги россиян.