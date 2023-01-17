Рішення надати Україні важке озброєння надсилає “чітке повідомлення” Путіну – Клеверлі
Уряд Британії вирішив відправити в Україну важке озброєння, включаючи танки, щоб дати російському диктатору Володимиру Путіну “дійсно чітке повідомлення” про міжнародну підтримку Києва.
Про це у вівторок, 17 січня, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
Він додав, що Путін повинен розуміти, що Британія матиме “стратегічну витримку”, щоб стояти поряд з Україною, поки “робота не буде виконана”.
Клевері пояснив, що підтримка України партнерами постійно переоцінюється. Протягом війни вона розвивалась – минулого року мови про танки та важку артилерію не було.
– Тепер ми визнаємо, що їм потрібна здатність сильно відбиватися на Сході та Півдні, – сказав він у коментарі CNN.
Клеверлі не став прогнозувати майбутню військову підтримку, але зазначив, що вона як розвивалась, так і неминуче продовжить це робити.
– Повідомлення, яке ми надсилаємо Путіну і, відверто кажучи, усім, хто бажає спостерігати, полягає в тому, що ми взяли на себе зобов’язання підтримувати українців, поки вони не переможуть. Це те, що їм потрібно, щоб виконати роботу. Це те, що ми збираємося поставити. І ми постачаємо сучасну важку військову техніку та боєприпаси, щоб вони могли належним чином захищатися, – сказав міністр.
За його словами, Путін повинен розуміти, що Британія матиме стратегічну витримку, щоб триматися з Україною до завершення війни.
– Тож найкраще, що він може зробити, щоб зберегти життя своїх власних військ, – це визнати, що ми будемо триматися з українцями, поки вони не переможуть, і довести цю війну до завершення та добросовісно сісти за стіл переговорів, а не такі перформативні речі, які він робив досі, – резюмував Клеверлі, додавши, що такі дії лідера РФ врятували би життя та гроші росіян.