Січень, 17 в 19:43

Уряд Британії вирішив відправити в Україну важке озброєння, включаючи танки, щоб дати російському диктатору Володимиру Путіну “дійсно чітке повідомлення” про міжнародну підтримку Києва.

Про це у вівторок, 17 січня, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Він додав, що Путін повинен розуміти, що Британія матиме “стратегічну витримку”, щоб стояти поряд з Україною, поки “робота не буде виконана”.

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Клевері пояснив, що підтримка України партнерами постійно переоцінюється. Протягом війни вона розвивалась – минулого року мови про танки та важку артилерію не було.

– Тепер ми визнаємо, що їм потрібна здатність сильно відбиватися на Сході та Півдні, – сказав він у коментарі CNN.

Клеверлі не став прогнозувати майбутню військову підтримку, але зазначив, що вона як розвивалась, так і неминуче продовжить це робити.

– Повідомлення, яке ми надсилаємо Путіну і, відверто кажучи, усім, хто бажає спостерігати, полягає в тому, що ми взяли на себе зобов’язання підтримувати українців, поки вони не переможуть. Це те, що їм потрібно, щоб виконати роботу. Це те, що ми збираємося поставити. І ми постачаємо сучасну важку військову техніку та боєприпаси, щоб вони могли належним чином захищатися, – сказав міністр.

За його словами, Путін повинен розуміти, що Британія матиме стратегічну витримку, щоб триматися з Україною до завершення війни.