Это не те люди, которых легко заменить: Зеленский о гибели Монастырского и Енина
Гибель в авиакатастрофе в Броварах министра МВД Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина и их коллег является большой утратой для государства.
Об этом в традиционном вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
– Сегодня же были приняты все необходимые решения по руководству системой МВД. Мы лишились людей, которые были профессионалами, патриотами, надежными руководителями. Министр Денис Монастырский, Евгений Енин, их коллеги, погибшие в катастрофе, – это не те люди, которых можно легко заменить. Действительно большая потеря для государства. Мои соболезнования родным, – заявил глава государства.
Также он выразил соболезнования родственникам остальных погибших.
Кроме того, Зеленский поблагодарил воспитательниц, которые помогали выводить из детсада детей и обычных жителей и жительниц Броваров, которые помогали малышам и раненым.
Также Зеленский отметил, что как только будут установлены четкие факты относительно того, что привело к катастрофе, будет предоставлена официальная информация.
— Временное руководство министерством будет осуществлять глава Национальной полиции Украины. Также были распределены обязанности, за выполнение которых отвечал министр в контексте нашей оборонной операции и обеспечения безопасности государства. Граница, ситуация на прифронтовой территории, участие Нацгвардии и полиции в боевых действиях — контроль сохраняется, — говорит президент.