Это не те люди, которых легко заменить: Зеленский о гибели Монастырского и Енина

Январь, 18 в 22:31

Гибель в авиакатастрофе в Броварах министра МВД Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина и их коллег является большой утратой для государства.

Об этом в традиционном вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Сегодня же были приняты все необходимые решения по руководству системой МВД. Мы лишились людей, которые были профессионалами, патриотами, надежными руководителями. Министр Денис Монастырский, Евгений Енин, их коллеги, погибшие в катастрофе, – это не те люди, которых можно легко заменить. Действительно большая потеря для государства. Мои соболезнования родным, – заявил глава государства.

Также он выразил соболезнования родственникам остальных погибших.

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Кроме того, Зеленский поблагодарил воспитательниц, которые помогали выводить из детсада детей и обычных жителей и жительниц Броваров, которые помогали малышам и раненым.

Также Зеленский отметил, что как только будут установлены четкие факты относительно того, что привело к катастрофе, будет предоставлена официальная информация.