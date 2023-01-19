Це не ті люди, яких легко замінити: Зеленський про загибель Монастирського та Єніна

Січень, 18 в 22:31

Загибель у авіакатастрофі у Броварах міністра МВС Дениса Монастирського, його заступника Євгенія Єніна та їхні колеги є великою втратою для держави.

Про це у традиційному вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– Сьогодні ж були ухвалені всі необхідні рішення щодо керівництва системою МВС. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін, їхні колеги, які загинули в катастрофі, – це не ті люди, яких можна легко замінити. Справді велика втрата для держави. Мої співчуття рідним, – заявив голова держави.

Також він висловив співчуття родичам інших загиблих.

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Крім того, Зеленський подякував вихователькам, які допомагали виводити з дитсадка дітей та звичайним мешканцям Броварів, які допомагали малечі та пораненим.

Також Зеленський зазначив, що як тільки будуть встановлені чіткі факти щодо того, що саме призвело до катастрофи, з’явиться офіційна інформація.