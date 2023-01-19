Январь, 19 в 18:22

Западные боевые танки готовы предоставить Украине такие страны Евросоюза, как Польша, Финляндия, Португалия, Испания и ряд других.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве.

По его словам, вопрос танков до сих пор остается “актуальным и очень чувствительным”, он “зависит от многих причин” и “не зависит от желания Украины”.

Сейчас смотрят — Мы, как можем, давим политически, но самое главное, что мы давим аргументированно. Против тысяч танков РФ недостаточно мужества наших военных и мотивации украинского народа, — сказал Владимир Зеленский. Президент добавил, что сегодня Украине нужно оружие, чтобы иметь адекватное количество танков. Украинский лидер говорит, что уже ряд государств выразили готовность предоставить Украине танки, но их передача зависит от разрешения других государств. — И Польша готова, и Финляндия, Португалия, Испания, и еще достаточное количество стран, которые готовы обеспечить Украину даже небольшим количеством танков, которое у них есть на вооружении. И готовы были это сделать раньше. Мы все ожидаем согласия страны, которая имеет права на те или иные соответствующие лицензии, — подчеркнул Зеленский. При этом президент добавил, что Украина имеет собственное производство вооружения, а не только рассчитывает на помощь партнеров. — Мы лично в Украине ждем поддержки партнеров, но и рассчитываем на свои силы, и поэтому занимаемся соответствующим производством. О деталях не готов говорить, чтобы не готовить нашего соседа, — сказал Зеленский. Напомним, Польша и Финляндия ранее публично объявили о намерении передать Украине немецкие танки Leopard 2. Впрочем, передача такой техники зависит от страны-производителя, то есть Германии, которая имеет сертификат конечного пользователя (End User Certificate), определяющий, с какой целью и в каких странах используются танки. Впрочем, Берлин уже объявил, что не будет передавать танки самостоятельно, а будет делать это вместе с другими партнерами, намекая, вероятно, на Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, в свою очередь, не готовы пока предоставить Украине американские танки Abrams, поскольку опасаются сложностей, которые могут появиться в процессе эксплуатации и технического обслуживания. В то же время Великобритания уже объявила, что предоставит Украине 14 танков Challenger британского производства, на что не нужны дополнительные согласования. Читайте Моравецкий намекнул, что Польша может предоставить Украине танки Leopard без согласия Германии

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