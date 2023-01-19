Січень, 19 в 18:22

Західні бойові танки готові надати Україні такі країни Євросоюзу, як Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія та низка інших.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві.

За його словами, питання танків досі залишається “актуальним і дуже чутливим”, воно “залежить від багатьох причин” і “не залежить від бажання України”.

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– Ми, як можемо, тиснемо політично, але найголовніше, що ми тиснемо аргументовано. Проти тисяч танків РФ недостатньо мужності наших військових і мотивації українського народу, – сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що сьогодні Україні потрібна зброя, щоб мати адекватну кількість танків.

Український лідер каже, що вже низка держав висловили готовність надати Україні танки, але їх передача залежить від дозволу інших держав.

– І Польща готова, і Фінляндія, Португалія, Іспанія, і ще достатня кількість країн, які готові забезпечити Україну навіть невеликою кількістю танків, яка у них є на озброєнні. І готові були це зробити раніше. Ми всі очікуємо згоди країни, яка має права на ті чи інші відповідні ліцензії, – наголосив Зеленський.

При цьому президент додав, що Україна має власне виробництво озброєння, а не тільки розраховує на допомогу партнерів.

– Ми особисто в Україні чекаємо на підтримку партнерів, але й розраховуємо на свої сили, і тому займаємося відповідним виробництвом. Про деталі не готовий говорити, щоб не готувати нашого сусіда, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Польща та Фінляндія раніше публічно оголосили про намір передати Україні німецькі танки Leopard 2. Втім, передача такої техніки залежить від країни-виробника, тобто Німеччини, яка має сертифікат кінцевого користувача (End User Certificate), що визначає, з якою метою та в яких країнах використовуються танки.

Втім, Берлін вже оголосив, що не буде передавати танки самотужки, а буде робити це разом з іншими партнерами, натякаючи, ймовірно, на Сполучені Штати. Сполучені Штати, своєю чергою, не готові наразі надати Україні американські танки Abrams, оскільки побоюються складнощів, що можуть з’явитись в процесі експлуатації та технічного обслуговування.

Водночас Велика Британія вже оголосила, що надасть Україні 14 танків Challenger британського виробництва, на що не потрібні додаткові узгодження.