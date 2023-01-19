Январь, 19 в 13:10

Эстонское руководство приняло рекордный пакет военной помощи для Украины в размере €113 млн. В него войдут гаубицы, боеприпасы, машины поддержки артиллерийских систем и гранатометы.

Вместе с другими пакетами общий объем военной помощи от Эстонии достигнет €370 млн. Это чуть более 1% годового ВВП Эстонии, отметили в правительстве.

По данным ERR, Эстония передаст Украине десятки гаубиц калибра 155 мм и 122 мм, тысячи снарядов, грузовой автотранспорт для их перевозки, более ста противотанковых гранатометов Carl-Gustav и более тысячи выстрелов к ним.

— Если падет Украина, окажется под угрозой свобода и в остальном мире. Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех государств, в том числе и Эстонии. Война России против Украины имеет свою цену — цену, которую мы платим в евро, а украинцы — своими жизнями, — сказала премьер-министр Кая Каллас.

Министр обороны Ханно Певкур подчеркнул, что Киев остро нуждается в тяжелом вооружении.

Сейчас смотрят

— Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы удерживать инициативу и противостоять России, которая готовится восстановить свою военную силу. Самые тяжелые бои еще впереди, — сказал Певкур, по словам которого для Эстонии важно показать пример и мотивировать тем самым других союзников оказывать помощь Украине.

Эстония запросит компенсацию понесенных расходов из Европейского фонда мира.

Источник: ERR