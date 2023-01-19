Січень, 19 в 13:10

Естонське керівництво ухвалило рекордний пакет військової допомоги для України у розмірі €113 млн. У нього увійдуть гаубиці, боєприпаси, машини підтримки артилерійських систем і гранатомети.

Разом з іншим пакетами загальний обсяг військової допомоги від Естонії сягне €370 млн. Це трохи більш як 1% річного ВВП Естонії, зазначили в уряді.

За даними ERR, Естонія передасть Україні десятки гаубиць калібру 155 мм і 122 мм, тисячі снарядів, вантажний автотранспорт для їхнього перевезення, більше ніж сто протитанкових гранатометів Carl-Gustav і понад тисячу пострілів до них.

– Якщо впаде Україна, опиниться під загрозою свобода і в решті світу. Допомагаючи Україні захищати свою незалежність, ми захищаємо право на свободу і демократію всіх держав, зокрема й Естонії. Війна Росії проти України має свою ціну – ціну, яку ми платимо в євро, а українці – своїми життями, – сказала прем’єр-міністерка Кая Каллас.

Міністр оборони Ханно Певкур наголосив, що Київ гостро потребує важкого озброєння.

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– Україна потребує важкого озброєння, щоб утримувати ініціативу і протистояти Росії, яка готується відновити свою військову силу. Найважчі бої ще попереду, – сказав Певкур, за словами якого для Естонії важливо показати приклад і мотивувати тим самим інших союзників надавати допомогу Україні.

Естонія запросить компенсацію понесених витрат з Європейського фонду миру.

Джерело: ERR