Война Путина обречена на провал, ЕС поможет Украине победить — Мишель в Раде
Война президента РФ Владимира Путина обречена на провал, ЕС полон решимости помочь Украине на поле боя.
Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.
– Это больше, чем война, это стратегия систематического уничтожения, чтобы заставить вас подчиниться, заставить вашу страну стать вассальным государством. Она обречена на провал. И она провалится. Украина несгибаемая, украинцы единые, стойкие, храбрые и по праву гордые, — заявил он.
Мишель отметил, что ближайшие недели и месяцы будут решающими, поэтому Украине нужно предоставить больше ракет, систем ПВО, боеприпасов большой дальности и танков.
По его словам, ЕС делает все, чтобы изолировать Россию, приняв девять пакетов жестких санкций, “и это еще не конец”.
– Украина восстановится. Ущерб должен быть компенсирован. Мы заморозили более €300 млрд российских активов. Я глубоко убежден, что они должны и будут использованы для восстановления Украины, – сказал Мишель
Отдельно глава Евросовета отметил, что виновники совершенных в Украине преступлений будут привлечены к ответственности.
Фото: Ярослав Железняк