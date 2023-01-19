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Факты / Україна

Война Путина обречена на провал, ЕС поможет Украине победить — Мишель в Раде

Валентина Чорна, редактор ленты
Шарль Мішель у Раді

Война президента РФ Владимира Путина обречена на провал, ЕС полон решимости помочь Украине на поле боя.

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

– Это больше, чем война, это стратегия систематического уничтожения, чтобы заставить вас подчиниться, заставить вашу страну стать вассальным государством. Она обречена на провал. И она провалится. Украина несгибаемая, украинцы единые, стойкие, храбрые и по праву гордые, — заявил он.

Мишель отметил, что ближайшие недели и месяцы будут решающими, поэтому Украине нужно предоставить больше ракет, систем ПВО, боеприпасов большой дальности и танков.

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По его словам, ЕС делает все, чтобы изолировать Россию, приняв девять пакетов жестких санкций, “и это еще не конец”.

– Украина восстановится. Ущерб должен быть компенсирован. Мы заморозили более €300 млрд российских активов. Я глубоко убежден, что они должны и будут использованы для восстановления Украины, – сказал Мишель

Отдельно глава Евросовета отметил, что виновники совершенных в Украине преступлений будут привлечены к ответственности.

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Фото: Ярослав Железняк

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