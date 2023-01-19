Війна Путіна приречена на провал, ЄС допоможе Україні перемогти – Мішель у Раді
Війна президента РФ Володимира Путіна приречена на провал, ЄС сповнений рішучості допомогти Україні на полі бою.
Про це під час виступу у Верховній Раді заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.
– Це більше, ніж війна, це стратегія систематичного знищення, щоб змусити вас підкоритися, змусити вашу країну стати васальною державою. Вона приречена на провал. І вона провалиться. Україна незламна, українці єдині, стійкі, хоробрі і по праву горді, – заявив він.
Мішель наголосив на тому, що найближчі тижні й місяці будуть вирішальними, тому Україні потрібно надати більше ракет, систем ППО, боєприпасів великої дальності й танків.
За його словами, ЄС робить все, щоб ізолювати Росію, ухваливши дев’ять пакетів жорстких санкцій, “і це ще не кінець”.
– Україна відновиться. Збитки мають бути компенсовані. Ми заморозили понад €300 млрд російських активів. Я глибоко переконаний, що вони повинні й будуть використані для відновлення України, – сказав Мішель.
Окремо глава Євроради зазначив, що винуватці скоєних в Україні злочинів будуть притягнуті до відповідальності.
Фото: Ярослав Железняк