Війна Путіна приречена на провал, ЄС допоможе Україні перемогти – Мішель у Раді

Січень, 19 в 17:49

Війна президента РФ Володимира Путіна приречена на провал, ЄС сповнений рішучості допомогти Україні на полі бою.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

– Це більше, ніж війна, це стратегія систематичного знищення, щоб змусити вас підкоритися, змусити вашу країну стати васальною державою. Вона приречена на провал. І вона провалиться. Україна незламна, українці єдині, стійкі, хоробрі і по праву горді, – заявив він.

Мішель наголосив на тому, що найближчі тижні й місяці будуть вирішальними, тому Україні потрібно надати більше ракет, систем ППО, боєприпасів великої дальності й танків.

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За його словами, ЄС робить все, щоб ізолювати Росію, ухваливши дев’ять пакетів жорстких санкцій, “і це ще не кінець”.

– Україна відновиться. Збитки мають бути компенсовані. Ми заморозили понад €300 млрд російських активів. Я глибоко переконаний, що вони повинні й будуть використані для відновлення України, – сказав Мішель.

Окремо глава Євроради зазначив, що винуватці скоєних в Україні злочинів будуть притягнуті до відповідальності.

Фото: Ярослав Железняк