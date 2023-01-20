Avenger, Bradley и Stryker: США объявили новый пакет военной помощи для Украины на $2,5 млрд
Минобороны Соединенных Штатов объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,5 млрд.
Как говорится на сайте Пентагона, пакет содержит сотни единиц бронетехники и критически важную поддержку для ПВО Украины.
В оборонном ведомстве отметили, что это является тридцатым сокращением администрации Байдена количества оборудования из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года.
В рамках этого пакета в Украину поступит:
- Дополнительные боеприпасы для ПВО NASAMS класса “поверхность-воздух”;
- 8 зенитно-ракетных комплексов Avenger;
- 59 боевых машин пехоты Bradley (IFV) с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 тыс. патронов калибра 25 мм;
- 90 бронетранспортеров Stryker (БТР) с 20 минными катками;
- 53 машины с защитой от мин и засад (MRAP);
- 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
- 20 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;
- приблизительно 600 снарядов 155-мм артиллерии с точным наведением;
- 95 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов;
- примерно 11,8 тыс. 120-мм минометных мин;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 12 машин поддержки боеприпасов;
- 6 командно-штабных машин;
- 22 тактических автомобиля для буксировки оружия;
- высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);
- около 2 тыс. противотанковых ракет;
- более 3 млн патронов к стрелковому оружию;
- средства подрыва для расчистки препятствий;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- приборы ночного видения;
- Запасные части и другое полевое оборудование.
Напомним, 20 января состоится заседание Контактной группы по обороне Украины, которое пройдет на американской авиабазе Рамштайн в Германии. На встрече министров обороны более 50 стран ожидается, что будут объявлены новые шаги по поставкам оружия, согласованы дальнейшие действия, а также, есть вероятность, что Германия объявит о разрешении для передачи Украине немецких танков Leopard.
Группа из девяти стран, включая Великобританию, Польшу и Нидерланды, уже пообещали предоставить “беспрецедентный набор” военной техники и услуг по обучению военных, включая основные боевые танки, чтобы помочь Украине в войне с Россией.