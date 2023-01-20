Январь, 20 в 1:14

Минобороны Соединенных Штатов объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,5 млрд.

Как говорится на сайте Пентагона, пакет содержит сотни единиц бронетехники и критически важную поддержку для ПВО Украины.

В оборонном ведомстве отметили, что это является тридцатым сокращением администрации Байдена количества оборудования из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года.

Сейчас смотрят В рамках этого пакета в Украину поступит: Дополнительные боеприпасы для ПВО NASAMS класса “поверхность-воздух”;

8 зенитно-ракетных комплексов Avenger;

59 боевых машин пехоты Bradley (IFV) с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 тыс. патронов калибра 25 мм;

90 бронетранспортеров Stryker (БТР) с 20 минными катками;

53 машины с защитой от мин и засад (MRAP);

350 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

20 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;

приблизительно 600 снарядов 155-мм артиллерии с точным наведением;

95 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов;

примерно 11,8 тыс. 120-мм минометных мин;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

12 машин поддержки боеприпасов;

6 командно-штабных машин;

22 тактических автомобиля для буксировки оружия;

высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);

около 2 тыс. противотанковых ракет;

более 3 млн патронов к стрелковому оружию;

средства подрыва для расчистки препятствий;

противопехотные боеприпасы Claymore;

приборы ночного видения;

Запасные части и другое полевое оборудование. Напомним, 20 января состоится заседание Контактной группы по обороне Украины, которое пройдет на американской авиабазе Рамштайн в Германии. На встрече министров обороны более 50 стран ожидается, что будут объявлены новые шаги по поставкам оружия, согласованы дальнейшие действия, а также, есть вероятность, что Германия объявит о разрешении для передачи Украине немецких танков Leopard. Группа из девяти стран, включая Великобританию, Польшу и Нидерланды, уже пообещали предоставить “беспрецедентный набор” военной техники и услуг по обучению военных, включая основные боевые танки, чтобы помочь Украине в войне с Россией.

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