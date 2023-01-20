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Факты / Україна

Avenger, Bradley и Stryker: США объявили новый пакет военной помощи для Украины на $2,5 млрд

Илья Нежигай, редактор ленты
M2 Bradley
Фото: Getty Images

Минобороны Соединенных Штатов объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,5 млрд.

Как говорится на сайте Пентагона, пакет содержит сотни единиц бронетехники и критически важную поддержку для ПВО Украины.

В оборонном ведомстве отметили, что это является тридцатым сокращением администрации Байдена количества оборудования из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года.

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В рамках этого пакета в Украину поступит:

  • Дополнительные боеприпасы для ПВО NASAMS класса “поверхность-воздух”;
  • 8 зенитно-ракетных комплексов Avenger;
  • 59 боевых машин пехоты Bradley (IFV) с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 тыс. патронов калибра 25 мм;
  • 90 бронетранспортеров Stryker (БТР) с 20 минными катками;
  • 53 машины с защитой от мин и засад (MRAP);
  • 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
  • 20 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;
  • приблизительно 600 снарядов 155-мм артиллерии с точным наведением;
  • 95 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов;
  • примерно 11,8 тыс. 120-мм минометных мин;
  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 12 машин поддержки боеприпасов;
  • 6 командно-штабных машин;
  • 22 тактических автомобиля для буксировки оружия;
  • высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);
  • около 2 тыс. противотанковых ракет;
  • более 3 млн патронов к стрелковому оружию;
  • средства подрыва для расчистки препятствий;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • приборы ночного видения;
  • Запасные части и другое полевое оборудование.

Напомним, 20 января состоится заседание Контактной группы по обороне Украины, которое пройдет на американской авиабазе Рамштайн в Германии. На встрече министров обороны более 50 стран ожидается, что будут объявлены новые шаги по поставкам оружия, согласованы дальнейшие действия, а также, есть вероятность, что Германия объявит о разрешении для передачи Украине немецких танков Leopard.

Группа из девяти стран, включая Великобританию, Польшу и Нидерланды, уже пообещали предоставить “беспрецедентный набор” военной техники и услуг по обучению военных, включая основные боевые танки, чтобы помочь Украине в войне с Россией.

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