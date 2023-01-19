Январь, 19 в 19:29

Группа из девяти стран, включая Великобританию, Польшу и Нидерланды, пообещала продолжить предоставление “беспрецедентного набора пожертвований”, включая основные боевые танки, чтобы помочь Украине в войне с Россией.

Заявление под названием Таллинское обещание, было опубликовано на сайте британского правительства и подписано министрами обороны Великобритании, Эстонии, Польши, Латвии и Литвы, а также представителями Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии после встречи в Эстонии.

— Мы обязуемся коллективно добиваться поставки беспрецедентного набора пожертвований, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины, — говорится в совместном заявлении.

В заявлении министры обороны подтвердили свою решимость и стремление поддержать Украину в героическом сопротивлении незаконной и неспровоцированной российской агрессии.

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— Мы осуждаем нападения России, направленные на устрашение народа Украины, включая преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, которые могут представлять собой военные преступления. Мы отвергаем продолжающееся нарушение Россией суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также ее незаконные заявления об аннексии украинской территории, — говорится в заявлении.

Министры обороны признали, что оснащение Украины для вытеснения России с украинской территории так же важно, как и оснащение для защиты того, что у нее уже есть.

— Вместе мы будем продолжать поддерживать Украину, чтобы перейти от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли, — говорится в сообщении.

Они пообещали объединить усилия союзников и партнеров, чтобы обеспечить резкое увеличение глобальной военной поддержки, которое должно быть “максимально стратегическим и скоординированным”.

— Новый уровень требуемой боевой мощи достигается только сочетанием эскадрилий основных боевых танков, противовоздушной и противоракетной обороны, действующих вместе с дивизионными артиллерийскими группами, а также дальнейшими глубокими высокоточными обстрелами, позволяющими поражать российские логистические и командные узлы на оккупированной территории, — говорится в заявлении.

Главы оборонных ведомств также подчеркнули, что существенная помощь Украине поступает из их собственных национальных запасов и ресурсов, что свидетельствует о взаимном понимании серьезности ситуации и их готовности срочно увеличить и ускорить поддержку Украины.

Дав это Таллиннское обещание, министры заявили, что отправятся на заседание Группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января и будут там призывать других союзников и партнеров последовать их примеру и как можно скорее предоставить свои собственные запланированные пакеты поддержки, чтобы обеспечить победу Украины на поле боя в 2023 году.

К заявлению также добавляется список техники и услуг, которые девять стран Таллинского обещания готовы предоставить Украине:

Дания продолжит обеспечивать подготовку украинских войск, включая, но не ограничиваясь этим, программу подготовки украинских новобранцев под руководством Великобритании. Пожертвования оружием и военная поддержка будут продолжаться в тесном сотрудничестве с союзниками и в соответствии с потребностями Украины.

продолжит обеспечивать подготовку украинских войск, включая, но не ограничиваясь этим, программу подготовки украинских новобранцев под руководством Великобритании. Пожертвования оружием и военная поддержка будут продолжаться в тесном сотрудничестве с союзниками и в соответствии с потребностями Украины. Чехия продолжит поддержку Украины путем поставок военных материалов. Прага работает со своей оборонной промышленностью над увеличением производственных мощностей для оказания еще большей поддержки, особенно в плане производства крупнокалиберных боеприпасов, гаубиц и БТР. Ключевым компонентом вклада Чехии будет техническое обслуживание уже поставленного оборудования и увеличение мощностей по техобслуживанию и ремонту.

продолжит поддержку Украины путем поставок военных материалов. Прага работает со своей оборонной промышленностью над увеличением производственных мощностей для оказания еще большей поддержки, особенно в плане производства крупнокалиберных боеприпасов, гаубиц и БТР. Ключевым компонентом вклада Чехии будет техническое обслуживание уже поставленного оборудования и увеличение мощностей по техобслуживанию и ремонту. Эстония предоставит Украине пакет из десятков 155-мм гаубиц FH-70 и 122-мм гаубиц D-30, тысяч снарядов 155-мм артиллерийских боеприпасов, машин поддержки артиллерийских подразделений, сотен противотанковых гранатометов Carl-Gustaf M2 с боеприпасами общей стоимостью замены около €113 млн. Кроме того, в 2023 году Эстония продолжит подготовку сотням военнослужащих ВСУ.

предоставит Украине пакет из десятков 155-мм гаубиц FH-70 и 122-мм гаубиц D-30, тысяч снарядов 155-мм артиллерийских боеприпасов, машин поддержки артиллерийских подразделений, сотен противотанковых гранатометов Carl-Gustaf M2 с боеприпасами общей стоимостью замены около €113 млн. Кроме того, в 2023 году Эстония продолжит подготовку сотням военнослужащих ВСУ. Латвия готовит новые пожертвования в виде дополнительных десятков ПЗРК (Stinger) и дополнительных элементов ПВО, двух вертолетов М-17, десятков пулеметов с боеприпасами, нескольких десятков БПЛА и запасных частей для гаубиц М109. Латвия также вкладывает огромные средства в обучение украинских солдат. В 2023 году Латвия планирует обучить около 2 тыс. украинских солдат по различным программам, начиная с базовой пехотной подготовки и заканчивая специализированными курсами.

готовит новые пожертвования в виде дополнительных десятков ПЗРК (Stinger) и дополнительных элементов ПВО, двух вертолетов М-17, десятков пулеметов с боеприпасами, нескольких десятков БПЛА и запасных частей для гаубиц М109. Латвия также вкладывает огромные средства в обучение украинских солдат. В 2023 году Латвия планирует обучить около 2 тыс. украинских солдат по различным программам, начиная с базовой пехотной подготовки и заканчивая специализированными курсами. Литва новый литовский пакет летальной поддержки состоит из десятков зенитных пушек L-70 с десятками тысяч боеприпасов и двух вертолетов Ми-8 общей восстановительной стоимостью около €85 млн. В 2023 году Литва инвестирует €40 млн на закупки в поддержку украинских военных. Кроме того, €2 млн будет передано в Международный фонд Великобритании для финансирования проектов по приобретению тяжелого вооружения, такого как артиллерийские системы и боеприпасы, платформы прямого огня или боевые бронированные машины. Общая стоимость предстоящего пакета летальной поддержки Литвы составляет €125 млн.

новый литовский пакет летальной поддержки состоит из десятков зенитных пушек L-70 с десятками тысяч боеприпасов и двух вертолетов Ми-8 общей восстановительной стоимостью около €85 млн. В 2023 году Литва инвестирует €40 млн на закупки в поддержку украинских военных. Кроме того, €2 млн будет передано в Международный фонд Великобритании для финансирования проектов по приобретению тяжелого вооружения, такого как артиллерийские системы и боеприпасы, платформы прямого огня или боевые бронированные машины. Общая стоимость предстоящего пакета летальной поддержки Литвы составляет €125 млн. Польша объявила о пакете, состоящем из зенитных пушек S-60 с 70 тыс. единиц боеприпасов. Кроме того, Польша продолжит поставки 155-мм гаубиц KRAB и снабжает Украину различными видами боеприпасов. Также постоянно проводится медицинская и инженерная подготовка. Польский представитель напомнил, что его страна готова передать в дар роту танков Leopard 2 с 1 тыс. единиц боеприпасов. В ожидании этого будет создана более широкая коалиция доноров танков Leopard 2.

объявила о пакете, состоящем из зенитных пушек S-60 с 70 тыс. единиц боеприпасов. Кроме того, Польша продолжит поставки 155-мм гаубиц KRAB и снабжает Украину различными видами боеприпасов. Также постоянно проводится медицинская и инженерная подготовка. Польский представитель напомнил, что его страна готова передать в дар роту танков Leopard 2 с 1 тыс. единиц боеприпасов. В ожидании этого будет создана более широкая коалиция доноров танков Leopard 2. Словакия в дополнение к уже переданной тяжелой технике, словацкое правительство продолжит обсуждение о возможностях разблокирования дополнительной техники для передачи в дар Украине. В настоящее время усилия сосредоточены на возможностях, связанных с основными боевыми танками, боевыми машинами пехоты, системами противовоздушной обороны, а также на увеличении производства гаубиц, оборудования для разминирования и боеприпасов. Также Словакия продолжит обучение украинских солдат и расширит обучение.

в дополнение к уже переданной тяжелой технике, словацкое правительство продолжит обсуждение о возможностях разблокирования дополнительной техники для передачи в дар Украине. В настоящее время усилия сосредоточены на возможностях, связанных с основными боевыми танками, боевыми машинами пехоты, системами противовоздушной обороны, а также на увеличении производства гаубиц, оборудования для разминирования и боеприпасов. Также Словакия продолжит обучение украинских солдат и расширит обучение. Великобритания планирует реализовать ускоренный пакет оборонной помощи, который будет включать эскадрон танков Challenger 2 с бронированными ремонтно-эвакуационными машинами; самоходных 155-мм орудий AS90. Также Лондон обещает сотни бронированных и защищенных машин; пакет поддержки маневров, включая возможности прорыва минных полей и наведения мостов; десятки дополнительных беспилотных авиационных систем для поддержки украинской артиллерии; еще 100 тыс. артиллерийских снарядов; сотни более сложных ракет, включая ракеты GMLRS, ракеты ПВО Starstreak и ракеты ПВО средней дальности; 600 противотанковых боеприпасов Brimstone; пакет запасных частей для ремонта до сотни украинских танков и боевых машин пехоты. Этот пакет дополняется продолжением базовой подготовки и обучения младших командиров ВСУ в Великобритании совместно с 9 международными партнерами. С целью подготовки еще около 20 тыс. военнослужащих.

Примечательно, что в списке нет Нидерландов, которые накануне объявили о передаче Украине ЗРК Patriot.

Ранее президент Владимир Зеленский также заявил, что Украине готовы предоставить танки Польша, Финляндия, Португалия и Испания.