Январь, 20 в 14:36

Российские оккупационные войска могут пойти в новое наступление на Украину вовсе не из Беларуси, а из Воронежа, Курска и Брянска, где сейчас сосредоточено больше всего вражеских подразделений.

Такой тезис в эфире телемарафона озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, ранее украинская разведка сообщала о возможном развитии событий.

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Основной целью врага может быть растяжение наших сил обороны вдоль фронта и не давать наступать на Луганском направлении на Кременную. К сожалению, у россиян есть такие возможности наступления.

— На сегодняшний день основные направления наступления — это северо-восток — границы Харьковщины, Луганщины с Белгородской областью. Это не цель захватить Харьков, потому что они понимают, что не могут этого сделать. Но какова цель – растянуть наши силы вдоль фронта, – сказал Мусиенко.

Эксперт подчеркнул, что наступать из Белгородской области врагу будет легко, потому что там есть их база в Валуйках, а потому не будет проблем с логистикой. К тому же вспомогательным станет Запорожское направление – также чтобы оттянуть часть наших сил.

При этом на 100% исключать какую-либо активность из Беларуси нельзя.

Фото: ГУР МО