Січень, 20 в 14:36

Російські окупаційні війська можуть піти у новий наступ на Україну зовсім не з Білорусі, а з Воронежа, Курська та Брянська, де наразі зосереджено найбільше ворожих підрозділів.

Таку тезу в ефірі телемарафону озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, раніше українська розвідка повідомляла про такий можливий розвиток подій.

Зараз дивляться Основною метою ворога може бути розтягнення наших сил оборони вздовж фронту та не давати наступати на Луганському напрямку на Кремінну. На жаль, у росіян є такі можливості наступу. – На сьогодні основні напрямки наступу – це північний схід – кордони Харківщини, Луганщини з Бєлгородською областю. Це не мета захопити Харків, тому що вони (росіяни) розуміють, що не можуть цього зробити. Але яка мета – розтягнути наші сили вздовж фронту, – сказав Мусієнко. Експерт наголосив, що наступати з Бєлгородської області ворогу буде легко, бо там є їхня база в Валуйках, а тому не буде проблем із логістикою. До того ж допоміжним стане Запорізький напрямок – також, щоб відтягнути частину наших сил. При цьому на 100% виключати якоїсь активності з Білорусі не можна. Читайте Новий наступ РФ з Білорусі можливий не раніше кінця 2023 року – аналітики ISW Фото: ГУР МО

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