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Факти / Україна

Експерт назвав три області РФ, з яких окупанти можуть піти у новий наступ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
російські військові РФ

Російські окупаційні війська можуть піти у новий наступ на Україну зовсім не з Білорусі, а з Воронежа, Курська та Брянська, де наразі зосереджено найбільше ворожих підрозділів.

Таку тезу в ефірі телемарафону озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, раніше українська розвідка повідомляла про такий можливий розвиток подій.

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Основною метою ворога може бути розтягнення наших сил оборони вздовж фронту та не давати наступати на Луганському напрямку на Кремінну. На жаль, у росіян є такі можливості наступу.

– На сьогодні основні напрямки наступу – це північний схід – кордони Харківщини, Луганщини з Бєлгородською областю. Це не мета захопити Харків, тому що вони (росіяни) розуміють, що не можуть цього зробити. Але яка мета – розтягнути наші сили вздовж фронту, – сказав Мусієнко.

Експерт наголосив, що наступати з Бєлгородської області ворогу буде легко, бо там є їхня база в Валуйках, а тому не буде проблем із логістикою. До того ж допоміжним стане Запорізький напрямок – також, щоб відтягнути частину наших сил.

Google Maps

При цьому на 100% виключати якоїсь активності з Білорусі не можна.

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Фото: ГУР МО

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