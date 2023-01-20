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Факты / Україна

Карта боевых действий на 20.01.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

  • Новоселовское, Белогоровка Луганской области;
  • Верхнекаменское, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Дылеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области;
  • Малая Токмачка, Степное Запорожской области.

Карта боевых действий в Украине на 20.01.2023

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Потери РФ на 20 января 2023

  • личного состава – около 119 300 (+770),
  • танков ‒ 3 139 (+3),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 241 (+6),
  • артиллерийских систем – 2 129 (+7),
  • реактивных систем залпового огня – 442,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 220,
  • самолетов – 287,
  • вертолетов – 277,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 886 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 749,
  • кораблей (катеров) ‒ 17,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 903 (+7),
  • специальной техники – 190.

Полномасштабная война в Украине длится уже 331-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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