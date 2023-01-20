Карта боевых действий на 20.01.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:
- Новоселовское, Белогоровка Луганской области;
- Верхнекаменское, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Дылеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области;
- Малая Токмачка, Степное Запорожской области.
Карта боевых действий в Украине на 20.01.2023
Потери РФ на 20 января 2023
- личного состава – около 119 300 (+770),
- танков ‒ 3 139 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 6 241 (+6),
- артиллерийских систем – 2 129 (+7),
- реактивных систем залпового огня – 442,
- средств противовоздушной обороны ‒ 220,
- самолетов – 287,
- вертолетов – 277,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 886 (+4),
- крылатых ракет ‒ 749,
- кораблей (катеров) ‒ 17,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 903 (+7),
- специальной техники – 190.
Полномасштабная война в Украине длится уже 331-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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