Карта бойових дій на 20.01.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:

Повномасштабна війна в Україні триває вже 331-шу добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.