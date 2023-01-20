Карта бойових дій на 20.01.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів:
- Новоселівське, Білогорівка Луганської області;
- Верхньокам’янське, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новосілка Донецької області;
- Мала Токмачка, Степове Запорізької області.
Карта бойових дій в Україні на 20.01.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 331-шу добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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