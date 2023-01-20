Никогда не было привязки к США: правительство Германии о поставках Leopard Украине

Январь, 20 в 15:23

В немецком правительстве сообщили, что не заявляли, что поставят Украине танки Leopard, если США предоставят танки Abrams.

Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

– Никогда не было привязки или требования, что одно должно быть сделано для того, чтобы было сделано другое, – сказал Гебештрайт.

Он добавил, что цель — продолжение тесной координации помощи Украине с союзниками. По словам спикера, только две недели назад США и Германия объявили, что совместно поставят танки Marder и ракеты Patriot.

Сейчас смотрят – Мне трудно представить, чтобы немецкий канцлер диктовал какие-то условия американскому президенту, – сказал Гебештрайт, отметив, что обе страны действовали “очень однородно”. Читайте Предоставление Украине танков Leopard: немецкий Бундестаг провалил голосование Напомним, что 18 января немецкие СМИ писали, что Олаф Шольц сообщил главе Белого дома Джо Байдену, что одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США поставят Украине танки Abrams. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на это заявление, отметив, что каждая страна должна самостоятельно решать вопросы поставок вооружения для ВСУ. Источник: Süddeutsche Zeitung

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