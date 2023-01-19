Белый дом отреагировал на требование Шольца относительно поставок танков Leopard Украине

Январь, 19 в 8:46

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на информацию о том, что канцлер Олаф Шольц выдвинул для США требования относительно поставок в Украину танков Leopard 2.

Она отметила, что каждая страна должна самостоятельно решать вопросы поставок вооружения для ВСУ.

— Президент Джо Байден считает, что каждая страна должна принимать свои собственные суверенные решения о том, какие шаги по помощи в сфере безопасности они могут предпринимать и какую технику они могут предоставлять Украине, — заявила представитель Белого дома.

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Напомним, что 18 января немецкие СМИ писали, что Олаф Шольц сообщил главе Белого дома Джо Байдену, что одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США поставят Украине танки Abrams.