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Факты / Світ

У Германии “фундаментальные проблемы” с идеей отправки Leopard в Украину – МИД Польши

Анастасия Гевко, редактор ленты
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши Павел Яблонски заявил, что Германия имеет “фундаментальную проблему” с идеей отправить свои танки Leopard 2 в Украину.

– Все меньше и меньше стран сегодня испытывают проблемы с передачей танков. Сегодня у Германии есть фундаментальная проблема… Мы давно слышим такие истории, что если мы передадим Украине какое-то оружие, то мы спровоцируем Путина. Но он действует так, что только жесткая сила может остановить его, – сказал министр в радиоинтервью RMF FM.

Он добавил, что Польша и другие страны “пытаются убедить” Берлин согласиться отправить танки в Украину.

Напомним, Германия и США никак не могут договориться о том, следует ли отправлять танки в Украину.

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Так, официальные лица ФРГ заявили, что не будут посылать свои танки Leopard в Украину и не позволят этого любой другой стране, на вооружении которой есть танки немецкого производства, если США также не согласятся отправить свои танки M1 Abrams в Киев.

До этого Пентагон месяцами заявлял, что не намерен предоставлять Украине Abrams, учитывая логистические расходы по их содержанию.

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Источник: CNN
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