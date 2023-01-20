У Німеччини “фундаментальні проблеми” з ідеєю відправки Leopard в Україну – МЗС Польщі

Січень, 20 в 15:00

Міністр закордонних справ Польщі Павел Яблонскі заявив, що Німеччина має “фундаментальну проблему” з ідеєю відправити свої танки Leopard 2 в Україну.

– Все менше і менше країн сьогодні мають проблеми з передачею танків. Сьогодні Німеччина має фундаментальну проблему… Ми давно чуємо такі історії, що якщо ми передамо Україні якусь зброю, то ми спровокуємо Путіна. Але він діє так, що тільки жорстка сила може його зупинити, – сказав міністр в радіоінтерв’ю RMF FM.

Він додав, що Польща та інші країни “намагаються переконати” Берлін погодитися відправити танки в Україну.

Нагадаємо, Німеччина та США ніяк не можуться домовитись щодо того, чи варто відправляти танки в Україну.

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Так, офіційні особи ФРН заявили, що не надсилатимуть свої танки Leopard в Україну та не дозволять цього будь-якій іншій країні, на озброєнні якої є танки німецького виробництва, якщо США також не погодяться відправити свої танки M1 Abrams до Києва.

До цього Пентагон місяцями заявляв, що не має наміру надавати Україні Abrams, враховуючи логістичні витрати на їх утримання.