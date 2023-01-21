Январь, 21 в 0:59

Страны Европейского Союза работают над 10-м пакетом санкций против России, который вступит в силу в следующем месяце, ближе к годовщине с момента вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Сторонники жесткого курса в ЕС требуют новых санкций, которые, среди прочего, должны ограничить сотрудничество Евросоюза с Москвой в сфере ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с союзником Кремля Беларусью.

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В пятницу высокопоставленные дипломаты из трех стран заявили, что следующий раунд санкций должен быть готов к годовщине 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину.

— Следующий пакет санкций будет готов где-то к трагической первой годовщине вторжения, — сказал один из высокопоставленных дипломатов.

В то же время второй дипломат сообщил Reuters, что у ЕС есть по крайней мере “амбиции”, чтобы подготовить соответствующие санкционные пакеты к этой дате.

Они, однако, не стали обсуждать, кто и что может попасть в этот пакет ограничений. Внесение лиц в черные списки, как правило, собирает необходимую поддержку всех 27 стран ЕС легче, чем жесткие экономические санкции.

— Еще слишком рано, мы только что приняли девятый пакет, — сказал высокопоставленный дипломат из другой страны ЕС.

Reuters отмечает, что это третий источник из государства, которое все еще нужно было убедить перейти к следующему пакету санкций.

Агентство отмечает, что на встрече министров иностранных дел ЕС 23 января не ожидается никаких решений по этому вопросу, но некоторые из них, вероятно, воспользуются случаем, чтобы ускорить обсуждение.

Чиновники ЕС также ожидают от министров одобрения седьмого транша военной помощи Украине на сумму $540 млн, добавляет издание.