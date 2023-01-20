Январь, 20 в 16:45

Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-8), которая сегодня проходит в Германии, пока не удалось принять решение о передаче нашему государству современных боевых танков Leopard 2.

Об этом сообщил журналистам в кулуарах встречи министр обороны Германии Борис Писториус.

– Мы все не можем сегодня сказать, когда будет принято решение и каким будет это решение по танкам Leopard, — заявил он.

Писториус добавил, что пока нет “единодушного мнения” по этому вопросу.

Сейчас смотрят – Есть веские причины для поставок, и есть веские причины против, — отметил он, добавив, что нужно учесть все аргументы. В то же время Писториус поручил министерству подготовиться, если решение все же будет принято. Так, Германия проверит свои запасы танков Leopard 2 для возможной поставки в Украину. Аудит должен определить точное количество танков Leopard, которые есть у Бундесвера (вооруженных силах ФРГ) и у производителей. Внимание будет уделяться количеству танков и их состоянию. Министр обороны Германии назвал ошибочным впечатление, что образовалась “сплоченная коалиция, на пути которой стоит Германия”. Писториус также не исключил достижения консенсуса по танкам Leopard 2. – Я абсолютно уверен, что решение будет в ближайшее время. Но я не знаю, каким оно будет, – заявил министр. Писториус не считает, что затягивание поставок танков может привести к поражению Украины. – Нет, потому что мы примем решение как можно скорее. И мы уже поддерживаем Украину большими объемами и будем продолжать нашу поддержку столько, сколько потребуется, пока война не закончится, — сообщил он. Ранее сегодня в немецком правительстве опровергли информацию, что Берлин готов передать Украине танки Leopard только в том случае, если США предоставят танки Abrams. В правительстве уверяют, что такой привязки или требования не было. Как известно, ряд стран сформировали международную коалицию и готовы предоставить Украине танки Leopard 2 из своих запасов. Однако для этого требуется разрешение Германии как страны-производителя. Читайте У Германии “фундаментальные проблемы” с идеей отправки Leopard в Украину – МИД Польши Источник: FAZ

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