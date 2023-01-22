Британія хоче, щоб Україна отримала німецькі танки Leopard 2 – глава МЗС

Січень, 22 в 13:59

Велика Британія продовжуватиме розмови з союзниками щодо передачі танків Leopard Україні.

Про це в ефірі Sky News заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

– Ми хочемо зробити так, щоб українці перемогли. Ми хочемо, щоб це було зроблено швидко, тому що це найкращий спосіб врятувати якомога більше життів. Велика Британія була в авангарді підтримки України військовою технікою ще до початку вторгнення. І ми продовжуємо робити це, оголошуючи про випробування танків, а також про цілу низку інших військових пожертвувань, – сказав він.

Коментуючи небажання Берліна надати свої танки Leopard Україні і дозволити відправку танків іншими країнами, Клеверлі зазначив, що Німеччина зробила дуже багато для України.

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За словами міністра, Британія продовжить підтримувати зв’язок з міжнародними партнерами щодо постачання військової техніки Україні.

– Я хотів би, щоб українці були оснащені такими речами, як Leopard 2, а також артилерійськими системами, які їм надали ми та інші. Я продовжу ці розмови з нашими союзниками і друзями по НАТО, щоб допомогти Україні отримати кращу військову техніку, щоб допомогти їм захистити себе від цього жорстокого вторгнення, – додав він.

Нагадаємо, що під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-8) не вдалося ухвалити рішення про поставки нашій державі сучасних бойових танків Leopard 2.