Польша планирует начать подготовку украинских воинов к эксплуатации танков Leopard 2

Январь, 22 в 15:16

Польша планирует начать подготовку украинских военных к эксплуатации танков Leopard 2.

Об этом в эфире телеканала TVN24 заявил глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.

По его словам, подготовка украинских танкистов может начаться еще до принятия решения о передаче Leopard 2.

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— Это будет происходить в ближайшее время. На польских танках, а также танках других наших партнеров будут учиться украинские офицеры и сержанты, ведь нет времени ждать. Я предполагаю, что это будет в перспективе дней, а не месяцев, — сказал Пшидач и добавил, что стоит готовиться к очередному наступлению России, которое уже близко.

Также он отметил, что одной смелостью украинцы не победят врага, им нужно современное вооружение от западных партнеров.

Ранее стало известно, что Польша сформирует меньшую коалицию, если Германия не согласится отправить Украине танки Leopard.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, позиция Берлина неприемлема.