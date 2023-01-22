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Польша сформирует меньшую коалицию, если Германия не согласится отправить Украине танки Leopard — Моравецкий

Бедрак Виктория, редактор ленты
Матеуш Моравецький
Фото: Getty Images

Если Германия не согласует отправку Украине танков, Польша может создать коалицию со странами, которые готовы пожертвовать частью своих Leopard 2.

Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью PAP.

По словам Моравецкого, позиция Берлина является неприемлемой. Польша не понимает, что еще нужно, чтобы Германия “открыла глаза и начала действовать в соответствии со своим потенциалом”.

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Премьер Польши отметил, что, прежде всего, Берлину не нужно ослаблять или саботировать действия других стран.

— Если согласия Германии на Leopard 2 так и не будет, то мы будем строить меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью, — отметил он.

Моравецкий подчеркнул, что Украина и Европа победят в этой войне – с Германией или без нее.

20 января во время заседания Рамштайна Германия, от которой зависит передача танков, не объявила о передаче Leopard 2 Украине.

Глава Минобороны ФРГ Германии Борис Писториус заявил, что не стоит смотреть на Берлин так, будто он единственный блокирует решение по поставкам танков в Украину. В то же время он выразил уверенность, что решение о передаче в Украину танков Leopard 2 будет принято в ближайшее время.

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Источник: PAP

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