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Факти / Україна

Польща планує почати підготовку українських воїнів до експлуатації танків Leopard 2

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Польща планує розпочати підготовку українських військових до експлуатації танків Leopard 2.

Про це в ефірі телеканалу TVN24 заявив голова Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач.

За його словами, підготовка українських танкістів може розпочатися ще до ухвалення рішення про передачу Leopard 2. 

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– Це відбуватиметься найближчим часом. На польських танках, а також танках інших наших партнерів, навчатимуться українські офіцери та сержанти, адже немає часу чекати. Я припускаю, що це буде в перспективі днів, а не місяців,- сказав Пшидач та додав, що варто готуватися до чергового наступу Росії, який вже близько.

Також він наголосив на тому, що однією сміливістю українці не переможуть ворога, їм потрібне сучасне озброєння від західних партнерів.

Раніше стало відомо, що Польща сформує меншу коаліцію, якщо Німеччина не погодиться відправити Україні танки Leopard.

Як заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький,  позиція Берліна є неприйнятною.

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