Поставка в Украину нескольких десятков танков не решает проблему, но мотивирует армию — Зеленский

Январь, 23 в 0:04

Поставка в Украину нескольких десятков танков не решает проблему, но мотивируют украинскую армию.

Об этом в интервью телекомпании ARD заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему. Они делают очень-очень важную вещь – они мотивируют наших воинов сражаться за их же ценности. Потому что показывают, что весь мир с тобой, — сказал он.

Кроме того, он отметил, что ценит, все, что сделали Штайнмайер, Шольц, Бундестаг.

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— Я хочу услышать по-партнерски – у меня есть Леопарды, чтобы обслуживать их, давайте сделаем так и так. А если воли нет, не надо искать причины. Надо сказать – нет, — отметил президент.

К слову, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что руководство страны не будет возражать, если Польша передаст Украине боевые танки Leopard 2 для помощи в борьбе с российской агрессией.