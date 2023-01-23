Постачання в Україну кількох десятків танків не вирішує проблему, проте мотивує армію – Зеленський

Січень, 23 в 0:04

Постачання в Україну кількох десятків танків не вирішує проблему, але мотивує українську армію.

Про це в інтерв’ю телекомпанії ARD заявив президент України Володимир Зеленський.

– Коли проти нас російська армія, яка має тисячу танків, жодна країна рішенням, що вони дають 10 танків, 20, 50 не вирішує проблему. Вони роблять дуже важливу річ – вони мотивують наших воїнів боротися за їхні ж цінності. Бо показують, що весь світ із тобою, – сказав він.

Крім того, він зазначив, що цінує все, що зробили Штайнмайєр, Шольц, Бундестаг.

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– Я хочу почути по-партнерськи – я маю Леопарди, щоб обслуговувати їх, давайте зробимо так і так. А якщо немає волі, не треба шукати причини. Треба сказати – ні, – зазначив президент.

До речі, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що керівництво країни не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні бойові танки Leopard 2 для допомоги у боротьбі з російською агресією.