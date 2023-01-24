Январь, 24 в 20:00

Германия поставит Украине основные боевые танки Leopard 2. После продолжительных колебаний соответствующее решение принял канцлер Олаф Шольц.

Речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6, сообщает немецкое издание Spiegel.

По данным СМИ, уже в среду, 25 января, Федеральное правительство хочет предоставить разрешение Польше на отправку танков Leopard в Украину. Завтра состоится заседание Бундестага.

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Оппозиционные партии Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) Германии потребовали проведения дебатов, утверждая, что они хотят “положить конец блокаде Леопардов Федеральным правительством”.

Оппозиционные партии подчеркивают, что правительство Германии “должно опасаться потери доверия своих союзников”. Как сообщают СМИ, дебаты начнутся в 16:05 по киевскому времени в среду.

Сегодня стало известно, что Польша отправила Германии официальный запрос о разрешении передать Украине боевые танки Leopard 2. В немецком правительстве заявили, что хотят рассмотреть эту заявку максимально быстро.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отмечал, что разрешение Берлина на передачу Leopard 2 Украине имеет второстепенное значение, поскольку Варшава может отправить эти танки в составе коалиции стран.