Зараз дивляться

Idi suda, I’m not going to hurt you, russkiy soldatik, promise #Leopard #LeopardsForUkraine #Ukraine pic.twitter.com/0xsYDAJrIX

Well done @Bundeskanzler … you got there in the end#LeopardsForUkraine pic.twitter.com/JyMZWBQk7J

— Eddie (Fella) Temple ???????? (@SirEddieTemple) January 24, 2023