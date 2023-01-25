Січень, 24 в 22:42

У вівторок, 24 січня, стало відомо, що після тривалих вагань канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення щодо постачання танків Leopard в Україну.

І хоч офіційне рішення Бундестагу з’явиться лише завтра, користувачі мережі не змогли пройти повз цієї новини. Українці радіють, що ЗСУ зможуть отримати сучасні бойові танки для того, щоб вигнати ворога з території нашої держави.

Як у мережі реагують на постачання танків Leopard 2 в Україну – дивіться у матеріалі.

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