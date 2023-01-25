Январь, 25 в 19:09

Украина получит от США 31 танк M1 Abrams.

Об этом объявил президент США Джо Байден во время брифинга 25 января.

— Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты предоставляют 31 танк M1 Abrams Украине, потому что это поддерживает возможность Украины защитить свою территорию, — сказал он.

Президент США подчеркнул, что украинцам танки необходимы еще и потому, что Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению.

Сейчас смотрят Американский лидер сообщил, что США “как можно быстрее” обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти к танкам. Джо Байден отметил, что на это необходимо потратить определенное время, которое используют также для интеграции западных танков в украинскую армию. Кроме того, он заявил, что США объявят о дополнительной военной помощи Украине в ближайшие недели. — Мы также согласовывали это объявление с нашими союзниками. Помощь США будет дополнена дополнительными объявлениями, которая будет готова быстрее и легче интегрироваться в ближайшие недели и месяцы, — добавил Байден. Смотрите выступление Джо Байдена на украинском языке в переводе Голоса Америки. Новость дополняется…

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