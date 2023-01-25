Заседание Бундесвера по передаче Украине Leopard и начало работы по поставкам F-16: что происходит на 336-й день войны (онлайн)

Швейцария может разрешить третьим странам передавать швейцарское оружие Украине.

Валерий Залужный передал Вооруженным силам $1 млн наследства, эти данные подтвердила спикер главнокомандующего ВСУ Долгановская.

Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав ОВА.

Парламентская ассамблея Совета Европы признала, что РФ начала военную агрессию против Украины в 2014-м, а не в 2022 году.

Американский телеканал ABC News сообщает, что 12 стран готовы передать Украине около 100 танков Leopard 2.