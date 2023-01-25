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Факты / Україна

Дефицит мощности увеличивается: какова ситуация со светом 25 января

Татьяна Забожко, редактор ленты
електроенергія
Фото: Unsplash

25 января в Украине из-за похолодания увеличивается потребление электроэнергии, а соответственно – и дефицит мощности.

Те электростанции, которые работают по состоянию на сегодня, не могут полностью покрыть потребление.

Всем облэнерго доведены суточные лимиты, с учетом которых те формируют графики плановых почасовых отключений.

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Согласно данным Укрэнерго, в течение суток вражеская артиллерия повредила энергетическую инфраструктуру в прифронтовых районах на Юге и Востоке.

Там, где военные разрешили, продолжаются ремонтные работы.

– Укрэнерго, производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага.

Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше, – объясняют в Укрэнерго.

Как война отразилась на энергосистеме Украины

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов беспилотниками по энергообъектам.

В частности, последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме, поскольку находятся под контролем врага.

Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

На временно оккупированных территориях Юга также сосредоточено большинство ветровых и солнечных электростанций.

Кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.

Источник: Укрэнерго

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