Дефіцит потужності збільшується: яка ситуація зі світлом 25 січня

Січень, 25 в 12:04

25 січня в Україні через похолодання збільшується споживання електроенергії, а відповідно – і дефіцит потужності.

Ті електростанції, що працюють станом на сьогодні, не можуть повністю покрити споживання.

До всіх обленерго доведені добові ліміти, з урахуванням яких ті формують графіки планових погодинних відключень.

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За даними Укренерго, упродовж доби ворожа артилерія пошкодила енергетичну інфраструктуру в прифронтових районах на Півдні та Сході.

Там, де військові надали дозвіл, тривають ремонтні роботи.

– Укренерго, виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше, – пояснюють в Укренерго.

Як війна позначилась на енергосистемі України

Енергосистема України вже витримала 12 ракетних атак ворога та 14 ударів безпілотниками по енергооб’єктах.

Зокрема, остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень кільком енергоблокам теплових електростанцій.

Понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі, оскільки перебувають під контролем ворога.

Це – найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

На тимчасово окупованих територіях Півдня також зосереджені більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулювальні потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

Джерело: Укренерго