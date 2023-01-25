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Факти / Україна

В РФ почали мобілізувати депортованих українців – Луганська ОВА

Валентина Летяк, редакторка стрічки
мобілізація в Росії

У Росії почали мобілізувати українських чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій, повідомляє Луганська ОВА.

– Це одна з причин прийнятого урядом РФ рішення щодо видачі паспортів за місцем проживання, – йдеться у повідомленні.

Водночас найбільша після знищеного окупантами Льодового палацу крита спортивна арена регіону, розташована у Луганську, переповнена пораненими росіянами. Там наразі намагаються врятувати понад 600 бойовиків.

Їхня кількість лише зростає, оскільки напередодні Сили оборони Луганщини відбили атаки окупантів поблизу Білогорівки.

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Раніше Генштаб ЗСУ також повідомив, що РФ вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі.

Зокрема, у російському Краснодарі українських в’язнів активно вербують до складу приватної військової компанії Вагнера.

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Фото: ГУР

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