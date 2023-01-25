Январь, 25 в 8:07

В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили рекордное количество оккупантов – ориентировочно 910.

В общей сложности за 336 дней полномасштабной войны личный состав армии РФ уменьшился на около 123 тыс.

Кроме того, накануне украинские защитники сожгли девять вражеских танков, шесть единиц артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 23 единицы боевых бронированных машин и столько же автомобильной техники и автоцистерн.

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Потери РФ на 25 января 2023

личного состава – около 123 080 (+910),

танков ‒ 3 161 (+9),

боевых бронированных машин ‒ 6 307 (+23),

артиллерийских систем – 2 154 (+6),

реактивных систем залпового огня – 450 (+2),

средств противовоздушной обороны ‒ 220,

самолетов – 290 (+1),

вертолетов – 281,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 902 (+5),

крылатых ракет ‒ 749,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 967 (+23),

специальной техники – 194.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 336-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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