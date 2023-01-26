Январь, 26 в 12:46

Сегодня, 26 января, во время массированной ракетной атаки на Украину в Киевской области было зафиксировано попадание ракеты в объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Ночью россияне выпустили по Киевской области дроны-камикадзе, а уже с утра начались ракетные обстрелы. Однако наши силы ПВО отработали достойно.

Сейчас смотрят

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Предварительно есть информация о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, частных и многоэтажных домов, автомобилей жителей в некоторых районах области. В основном это выбитые окна, поврежденные крыши и фасад.

На местах работают экстренные службы.

— Также есть попадание в энергетический объект. Отмечаем, в настоящее время в области применены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений в настоящее время не действуют, — отметили в ОВА.

Напомним, что под ракетные обстрелы попал и Киев, однако ПВО уничтожили все ракеты. К сожалению, от обломка ракеты погиб 55-летний мужчина, еще двое получили ранения.