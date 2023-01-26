Січень, 26 в 12:46

Сьогодні, 26 січня, під час масованої ракетної атаки на Україну у Київській області зафіксували влучання ракети в об’єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Вночі росіяни випустили по Київщині дрони-камікадзе, а вже зранку почався ракетний обстріл. Проте наші сили ППО відпрацювали гідно.

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На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Попередньо є інформація щодо пошкоджень об’єктів цивільної інфраструктури, приватних і багатоповерхових будинків, автівок жителів у деяких районах області. Переважно це вибиті вікна, ушкоджені дахи та фасад.

На місцях працюють екстрені служби.

– Також є влучання в енергетичний об’єкт. Наголошуємо, наразі в області застосовані екстрені відключення електроенергії. Графіки вимкнень на цей час не діють, – зауважили в ОВА.

Нагадаємо, що під ракетний обстріл потрапив і Київ, проте ППО знищили всі ракети. На жаль, від уламка ракети загинув 55-річний чоловік, ще двоє отримали поранення.