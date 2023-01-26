Январь, 26 в 8:29

Утром 26 января в Николаевской области прогремели взрывы.

По данным мониторинговых каналов, предположительно, в регионе сработала противовоздушная оборона.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о первых сбиваниях ракет, но пока доподлинно не известно, о каком регионе идет речь.

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Несколькими минутами ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что по меньшей мере две ракеты РФ запустила на северо-запад через Николаевскую область.

Впоследствии вылетели еще три вражеских снаряда.

По состоянию на данную минуту воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 337-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.