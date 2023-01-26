Січень, 26 в 8:29

Уранці 26 січня в Миколаївській області пролунали вибухи.

За даними моніторингових каналів, імовірно, в регіоні спрацювала протиповітряна оборона.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про перші збиття ракет, але поки що достеменно не відомо, про який регіон ідеться.

Зараз дивляться Кількома хвилинами раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що щонайменше дві ракети РФ запустила на північний захід через Миколаївську область. Згодом вилетіли ще три ворожі снаряди. Станом на цю хвилину повітряна тривога оголошена в усіх областях України. Повномасштабна війна в Україні триває вже 337-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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