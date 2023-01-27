Январь, 27 в 19:48

В Минцифры подготовили изменения в законодательную базу, что позволит растаможить автомобиль через приложение Дія и воспользоваться новым калькулятором таможенного сбора.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, растаможка авто в несколько кликов в Дії сделает услугу простой и антикоррупционной, поскольку это полностью исключает человеческий фактор.

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Федоров добавил, что его команда уже подготовила изменения в законодательство.

— Таможенный сбор будет происходить по новой системе расчета. Вводите в калькуляторе три характеристики — год авто, тип или объем двигателя или мощность, если есть электрокар. Далее система автоматически рассчитает стоимость авто, — пояснил министр.

Михаил Федоров привел пример, что если украинец имеет автомобиль Audi A3 2006 года, который ездит на дизеле и с объемом двигателя в 2 л, то по новым правилам необходимо будет заплатить 80 132 грн, вместо 143 500 грн.

— Рассчитываем, что депутаты поддержат сервис, который упростит жизнь и сэкономит средства тысячам украинцев, — добавил он.

Отмечается, что Минцифры подготовило проект совместно с Государственной таможенной службой.

Факты ICTV ранее писали об услуге растаможки авто в Дії, поскольку она предусматривала как плюсы, так и минусы, о которых эксперт по практическому применению таможенного законодательства Левко Прокипчук рассказал нам в эксклюзивном комментарии.

Напомним, с середины декабря 2022 года украинцы могут перерегистрировать автомобиль через программу Дія онлайн, что позволит отказаться от походов в СЦ МВД.