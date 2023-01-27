У Мінцифри підготували зміни до законодавчої бази, що надасть змогу розмитнити автомобіль через додаток Дія та скористатись новим калькулятором митного збору.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, розмитнення авто у кілька кліків у Дії зробить послугу простою та антикорупційною, оскільки це повністю виключає людський фактор.

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Федоров додав, що його команда вже підготувала зміни до законодавства.

– Митний збір відбуватиметься за новою системою розрахунку. Вводите у калькуляторі три характеристики — рік авто, тип або об‘єм двигуна чи потужність, якщо маєте електрокар. Далі система автоматично розрахує вартість авто, – пояснив міністр.

Михайло Федоров навів приклад, що якщо українець має автомобіль Audi A3 2006 року, який їздить на дизелі та з об’ємом двигуна у 2 л, то за новими правилами, необхідно буде заплатити 80 132 грн, замість 143 500 грн.

– Розраховуємо, що депутати підтримають сервіс, який спростить життя та заощадить кошти тисячам українців, – додав він.

Зазначається, що Мінцифри підготувало проєкт спільно з Державною митною службою.

Факти ICTV раніше писали про послугу розмитнення авто у Дії, оскільки вона передбачала як плюси, так і мінуси, про які експерт із практичного застосування митного законодавства Левко Прокіпчук розповів нам в ексклюзивному коментарі.

Нагадаємо, з середини грудня 2022 року українці можуть перереєструвати автомобіль через програму Дія онлайн, що дозволить відмовитися від походів до СЦ МВС.