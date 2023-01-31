РФ надеется получить от Ирана ракеты, против которых наша ПВО пока бессильна — Игнат

Январь, 31 в 11:22

В Украине пока нет средств против баллистических ракет, поэтому очень важно, чтобы международные союзники как можно быстрее предоставили системы Patriot PAC-3 и SAMP-T.

Об этом накануне в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, главная угроза, “которая висит в воздухе и еще может быть реализована”, — это иранские баллистические ракеты, поскольку Россия не оставила своих намерений получить Fateh и Zolfaghar.

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В то же время он отметил, что некоторые партнеры уже заявляют о готовности передать Украине Patriot PAC-3 и SAMP-T, которые могут сбивать баллистические ракеты.

— Мы видим сдвиги: Италия, Франция тоже заявили о готовности передавать и эти системы Украине, о чем сейчас активно идут обсуждения после Рамштайна. Поэтому угроза есть, она никуда не исчезла, и мы должны на нее реагировать, — подытожил Игнат.

По данным иностранных СМИ, Франция и Италия намерены закупить 700 ракет Aster-30 к зенитно-ракетному комплексу SAMP/T, который планируют передать Украине. Часть этих ракет они планируют оставить себе.