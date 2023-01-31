Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

РФ надеется получить от Ирана ракеты, против которых наша ПВО пока бессильна — Игнат

Валентина Летяк, редактор ленты
іранські ракети Fateh
Фото: Getty Images

В Украине пока нет средств против баллистических ракет, поэтому очень важно, чтобы международные союзники как можно быстрее предоставили системы Patriot PAC-3 и SAMP-T.

Об этом накануне в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, главная угроза, “которая висит в воздухе и еще может быть реализована”, — это иранские баллистические ракеты, поскольку Россия не оставила своих намерений получить Fateh и Zolfaghar.

Сейчас смотрят

В то же время он отметил, что некоторые партнеры уже заявляют о готовности передать Украине Patriot PAC-3 и SAMP-T, которые могут сбивать баллистические ракеты.

— Мы видим сдвиги: Италия, Франция тоже заявили о готовности передавать и эти системы Украине, о чем сейчас активно идут обсуждения после Рамштайна. Поэтому угроза есть, она никуда не исчезла, и мы должны на нее реагировать, — подытожил Игнат.

Читайте
Лучше всего иметь “длинную руку”: почему ВСУ не уничтожают баллистические ракеты

По данным иностранных СМИ, Франция и Италия намерены закупить 700 ракет Aster-30 к зенитно-ракетному комплексу SAMP/T, который планируют передать Украине.  Часть этих ракет они планируют оставить себе.

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка