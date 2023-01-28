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Факты / Україна / Общество

Лучше всего иметь “длинную руку”: почему ВСУ не уничтожают баллистические ракеты

Юля Захарченко, редактор ленты
Балістичні ракети
Фото: Dreamstime

Украина не имеет специальных систем, способных уничтожать в воздухе баллистические ракеты, которые Россия запускает по территории государства. Вооружение такого типа нужно сбивать при запуске.

В эфире телеканала FreeДом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, какие системы способны сбивать баллистический вид ракетного оружия.

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Игнат утверждает, что зенитно-ракетная система Patriot или наземная класса земля-воздух среднего радиуса действия SAMP/T могут сбить баллистические ракеты, поэтому Украине необходимы эти комплексы.

— Лучше иметь “длинную руку”, доставать до вражеских позиций и уничтожать непосредственно на месте установки, которые запускают ракеты, — считает спикер Воздушных сил ВСУ.

По данным иностранных изданий, Франция и Италия намерены закупить 700 ракет Aster-30 к зенитно-ракетному комплексу SAMP/T, который планируют передать Украине.

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