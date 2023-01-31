РФ сподівається отримати від Ірану ракети, проти яких наша ППО поки безсила – Ігнат

Січень, 31 в 11:22

В Україні наразі немає засобів проти балістичних ракет, тому дуже важливо, щоб міжнародні союзники якнайшвидше надали системи Patriot PAC-3 та SAMP-T.

Про це напередодні в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, головна загроза, “яка висить у повітрі й ще може бути реалізована”, – це іранські балістичні ракети, оскільки Росія не забула про свої наміри отримати Fateh та Zolfaghar.

Зараз дивляться Водночас він наголосив, що деякі партнери заявляють про готовність передати Україні Patriot PAC-3 та SAMP-T, які можуть збивати балістичні ракети. – Ми бачимо зрушення: Італія, Франція теж заявили про готовність передавати і ці системи Україні, про що зараз активно йдуть обговорення після Рамштайну. Тому загроза є, вона нікуди не зникла, і мусимо на неї реагувати, – підсумував Ігнат. Читайте Найкраще мати “довгу руку”: чому ЗСУ не знищують балістичні ракети За даними іноземних ЗМІ, Франція та Італія мають наміри закупити 700 ракет Aster-30 до зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, який планують передати Україні. Частину цих ракет вони планують залишити собі.

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