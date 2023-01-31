Роют окопы и выставляют “зубы дракона”: армия РФ укрепляется в оккупированном Мелитополе
Оккупанты укрепляются в оккупированном Мелитополе. Строят фортифицированные сооружения со стороны Бердянска, Васильевки и Херсонщины и роют окопы.
Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По словам Федорова, за последние недели оккупанты наставили “зубов дракона” вокруг Бердянского аэропорта — в 100 км от линии фронта.
Городской голова отмечает, что ежедневно вооруженные силы России отчитываются об успехах на фронте. А на деле уже готовятся к наступлению на Крым и ищут людей для строительства линии обороны на временно оккупированном полуострове.
Ранее сообщалось, что оккупантам не хватает сил и средств для наступления на Запорожском направлении. Поэтому они сосредотачивают свои силы на ведении разведки.
Источник: Иван Федоров