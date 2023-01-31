Риють окопи та виставляють “зуби дракона”: армія РФ укріплюється в окупованому Мелітополі

Січень, 31 в 20:22

Окупанти укріплюються в окупованому Мелітополі. Будують фортифіковані споруди зі сторони Бердянська, Василівки та Херсонщини та риють окопи.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За словами Федорова, за останні тижні окупанти наставили “зубів дракона” навколо Бердянського аеропорту – за 100 км від лінії фронту.

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Міський голова зазначає, що щодня збройні сили Росії звітують про успіхи на фронті. А на ділі вже готуються до наступу на Крим, та шукають людей для будівництва лінії оборони на тимчасово окупованому півострові.

Раніше повідомлялося, що окупантам не вистачає сил та засобів для наступу на Запорізькому напрямку, тому вони зосереджують свої сили на веденні розвідки.

Джерело: Іван Федоров