Наші позиції залишаються за нами: окупантам не вистачає сил для наступу на Запорізькому напрямку

Січень, 30 в 16:10

Окупантам не вистачає сил та засобів для наступу на Запорізькому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін.

— Посилення угруповання ворога не спостерігається, — зазначає Єрін.

В цілому ситуація на Таврійському напрямку залишається стабільно складною.

Зараз дивляться Противник зосередив свої основні сили на веденні розвідки та завданні вогневих ударів по цивільній інфраструктурі, аби залякати населення. Також Євген Єрін зазначив, що тривалий час російська армія намагається прорватися в районі Гуляйполя, але безрезультатно. — На окремих ділянках запорізького напрямку ворог намагався здійснювати певні ударно-штурмові дії, групами близько 10 людей. Чим намагався покращити своє тактичне положення. Але ворог успіху не мав. Наші позиції залишаються за нами, — зауважив Єрін. Основні зусилля ворог нині зосереджує на Донецькому і Луганському напрямках. Там ідуть найзапекліші бої. Читайте Може створювати загрозу: за яких умов можливий наступ РФ на Запоріжжі й Херсонщині

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